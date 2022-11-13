Payas Belediyesinin düzenlediği sanat yarışmasında dereceye girenler belli oldu

yılı için düzenlediği sanat yarışmasında dereceye girenler belli oldu.

Payas'ın ilçe oluşunun 10. yılında özel bir yarışmaya ev sahipliği yapan Payas Belediyesi, Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi'nde düzenlenen törende dereceye girenleri açıkladı. Şiir alanında 512, öykü alanında 143, fotoğraf alanında ise 236 eser yarıştı. Şiir alanında "Payas Senfonisi" eseri ile Yaşar Bayar, öykü alanında "Helalleştik Payas" eseri ile Esra Kahya, fotoğraf alanında ise Ahmet Aslan birinci olarak ödüllerine kavuştu. Ödül töreni hazırlanan müzik programı sunusunun ardından son buldu.