Peçenekli kadınlar yeni yılın ilk sertifikasını aldı

Yaz kış demeden yoğun bir çalışma içinde olan Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ortaklaşa yürüttüğü kurslarda binlerce kadına hizmet veriyor. Dil kurslarından hobilere, meslek kurslarından spora birçok alanda hizmet veren Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri sunduğu imkânlarla herkesi tebessüm ettiriyor. Bu kapsamda Altınova Peçenek Mahallesinde açılan dikiş nakış kursuna katılan kadınlar, 200 saatlik eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı. Yeni yılda yeni meslek sahibi olmanın ve sertifika almanın heyecanını yaşayan kadınlar sunulan imkan ve hizmetten dolayı Pursaklar Beleyesi ile Halk Eğitim Merkezine teşekkür etti.