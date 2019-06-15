Pençe Harekatı kapsamında teröristlere ait amonyum nitrat ana imha hattı imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’ta sürdürülen Pençe Harekatı kapsamında PKK’lı teröristlere ait malzemelerin imha edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlere ait malzemelerin imha edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Harekat kapsamında son olarak 3 kilogramlık amonyum nitrat ana imha hattına bağlı infilaklı fitil elektrikli fünyesi ve kablo tespit edildi. Kablonun devamında yaklaşık 5 kilogramlık bir amonyum nitrat ana imha hattı daha bulunarak imha edildi" ifadeleri kaydedildi.