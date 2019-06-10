Pençe Harekâtı'nda 3 sığınak daha tespit edilerek, içerisindeki mühimmatlarla birlikte imha edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sığınaklarda yapılan aramalarda 1 adet av tüfeği, 2 adet AK-47 şarjörü, 1 adet kasatura, 64 adet BKC MK. Tf. mühimmatı, EYP yapımında kullanılan 15 kilogram civarı gübre, hazırlanmış EYP pil blokları (18 adet), EYP maksadı ile kullanılan uzaktan komuta alıcı ve vericisi, 30 metre kablo, 3 bidon 20 litrelik mazot, 3 bidon 20 litrelik asit ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi.