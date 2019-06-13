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Pençe Harekâtı'nda EYP ve düzenekleri ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı’nda EYP ve düzeneklerinin ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı'nda EYP ve düzeneklerinin ele geçirildiğini açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekâtında Hakurk bölgesinde komandoların yaptığı arama tarama faaliyeti sırasında EYP düzeneği ele geçirildi. Ayrıca 20 litrelik plastik kabin içerisinde amonyum nitrat, 22 adet elektrikli fünye, 13 basma düzenek ve 20 metre infilaklı fitil bulundu. Patlayıcı ve malzemeler imha edildi.

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