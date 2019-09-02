Pençe Harekatı'nda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı'nda 4 adet el yapımı patlayıcı, 31 adet havan mühimmatı tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe Harekatı'nda; radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış 4 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ile bir adet mayın ve 31 adet havan mühimmatı tespit edilerek yerinde imha edildi."