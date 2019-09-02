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Pençe Harekatı'nda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı’nda 4 adet el yapımı patlayıcı, 31 adet havan mühimmatı tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı'nda 4 adet el yapımı patlayıcı, 31 adet havan mühimmatı tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Pençe Harekatı'nda; radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış 4 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ile bir adet mayın ve 31 adet havan mühimmatı tespit edilerek yerinde imha edildi."

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