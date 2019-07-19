Pençe Harekatı'nda teröristlere büyük darbe

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı kapsamında tespit edilen 8 adet sığınak ve gömme depo içerisinde 1 adet RPG 11 roketatar, 1 adet BKC makineli tüfek, 4 adet M-16 A4 piyade tüfeği, 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet Uzi makineli tabanca, 1 adet Starling marka yarı otomatik tüfek, 19 adet RPG-7 antitank roket mühimmatı, 2 adet anti personel roket mühimmatı, 400 adet BKC mühimmatı, 5 adet RPG mühimmatı, 7 adet el bombası, 40 adet AK-47 mühimmatı, 15 kilogram amonyum nitrat, 90 adet el bombası fünyesi, 1 adet Pulsar marka termal dürbün, 12 adet keskin nişancı silahı (KNS) dürbünü, 3 adet Zagros keskin nişancı dürbünü, 1 adet 8x30 büyütme el dürbünü, 5 adet lazer mesafe ölçme cihazı, 2 adet rüzgar ölçme cihazı, 1 adet nem ölçme cihazı, 3 adet kalibrasyon cihazı, 44 adet AK-47 piyade silahı şarjörü, 6 adet M16 şarjörü, 24 adet KNS şarjörü, 4 adet gaz maskesi ve filtresi, 51 fıçı mazot ve benzin, 6 adet büyük tüp, 12 adet silah bakım spreyi, çeşitli hafıza kartları ve elektronik cihaz ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirilerek imha edildiği bildirildi.