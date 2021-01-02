Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine girmeye devam edildiğini bildirdi. Komandolar tarafından tespit edilen çok sayıda sığınak ve mağarada terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine girmeye devam edildiğini, kahraman komandoların, tespit ettikleri çok sayıda sığınak ve mağarada terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirdiğini açıkladı. Ayrıca, bulunan mühimmatların METİ Timi tarafından yerinde imha edildiği kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu arama-tarama faaliyetleri sonucunda, 1 adet el bombası, 1 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 4 adet C-3 patlayıcı, 1 adet lav silahı, 1 adet eski doçka namlusu, 1 adet AT-4 tanksavar silahı lançeri, 2 adet anti-personel mühimmatı, 2 adet bomba atar mühimmatı, 15 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 5 adet 81 milimetre havan mühimmatı, 186 adet doçka mühimmatı, 4 adet tank savar mühimmatı, 9 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 1 adet eski doçka sehpası, 89 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 50 adet keskin nişancı silahı şarjörü, 14 adet 81 milimetre havan tapası, EYP yapımında kullanılan çok sayıda infilaklı fitil ve fünye ile 2 adet termal şemsiye ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.