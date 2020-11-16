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Pençe-Kaplan Operasyonu'nda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu’nda terör örgütü PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine girmeye devam edildiği vurgulandı. Mağara ve sığınaklarda yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Arama-tarama faaliyetleri sonucunda 2 adet AT-4 tanksavar silah, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 6 adet el bombası, 8 adet EYP, 1 adet mayın, 185 adet 7,62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 2 adet roket mühimmatı, 8 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 11 adet roket sevk fişeği ve 4 adet roket başlığı muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.

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