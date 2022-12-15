Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 5 Aralık tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen Piyade Komanda Üsteğmen Tunahan Yavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit için yarın öğle namazını müteakip Güzelyalı Duran Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Şehidin naaşı Mudanya Mezarlığında toprağa verilecek.

Bir taziye mesajı yayımlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.