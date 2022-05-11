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Pençe-Kilit Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu’nun birinci safhasını başarıyla tamamlayan Mehmetçik, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nun birinci safhasını başarıyla tamamlayan Mehmetçik, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.


Pençe-Kilit Operasyonu'nu başarıyla sürdüren Mehmetçik, operasyonun birinci safhasını başarıyla tamamlayarak belirlenen hedefe ulaştı. Mehmetçik, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklarda 3 adet AT-4 tanksavar silahı, 6 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Doçka makineli tüfek, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 2 adet 6'lı bomba atar, 3 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ve şarjörü, 2 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet tüfek, 28 adet TNT kalıbı, 5 adet C4 patlayıcı, 1 kutu amonyum nitrat, 1 adet termal cihaz, 1 adet termal şemsiye, 2 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek yedek namlusu, 2 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 18 adet muhtelif dürbün, 2 adet Yaesu el telsizi, 1 adet VHF sabit merkez telsizi ile çok sayıda el bombası, mühimmat, EYP basma düzenekleri ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

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