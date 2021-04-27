Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında ele geçirilen mühimmatların sayısı artıyor

Türk Silahlı Kuvetlleri'nin, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlattığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcıların ele geçirildiğini açıkladı.

Bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında; bir adet uzaktan komutalı Doçka uçak savar silahı, 85 adet Doçka uçak savar mühimmatı, bir adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek ve 150 adet mühimmatı, 3 adet AK-47 piyade tüfeği, bir adet RPG 7 Roketatar ve 7 adet mühimmatı, 4 adet sevk fişeği, 2 adet 20 kilogramlık alfa fire düzenekli kombine EYP, Alpha fire düzeneğine bağlı 7 adet EYP, bir adet basınçtan kurtulmalı EYP, kaya oyuğunda, tuzaklanmamış ve yeni bırakılmış EYP düzenekleri, 5 havan mühimmatı ve 6 adet basma düzenek ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatlar METİ timleri tarafından imha edildi.