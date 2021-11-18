Pendik Belediyesi'nin sanal hat ve müze gezisi Tam Bana Göre Festivali'nde

İstanbul Pendik Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca Ankara'da düzenlenen Tam Bana Göre Festivali'nde açtığı stantta belediyenin bilim merkezinde yapılan çalışmaları sergiliyor. Ziyaretçiler, stantta VR gözlüklerle üç boyutlu şekilde sanal gerçeklikle hat sanatı yapabiliyor ve müzeleri gezebiliyorlar.

Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Tam Bana Göre Festivali'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla

gerçekleştirildi. Gençlere yönelik birçok bilim, kültür ve sanat etkinliğine sahne olan festivalde Pendik Belediyesi de açtığı stantla ziyaretçilerini ağırlıyor. Belediyenin bilim merkezinde öğrencilerin ve vatandaşların yaptığı çalışmaların sergilendiği stantta 3D yazıcı, iskelet, el jeneratörü, jacob merdiveni, ışık tüneli, Van De Graaf jeneratörü gibi projelere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Pendik Belediyesi Bilim Merkezi rehber öğretmeni Belgin Tokdemir, “Biz zaten Pendik'te üç tane bilim merkezi olarak hizmet veriyoruz. Bugün de buraya bilim merkezlerimizde bulunan, en fazla dikkat çeken, en fazla ilgi gören materyalleri getirdik. Bu materyallerden birisi Van De Graaf jeneratörü. Bu jeneratörle ziyaretçilere çok farklı bir deneyim yaşatıyoruz. Aynı zamanda Kültür Müdürlüğümüzün getirdiği VR gözlüklerle üç boyutlu şekilde sanal gerçeklikle hat sanatı yapabiliyorlar, müzeleri gezebiliyorlar” dedi.

Tam Bana Göre Festivali 21 Kasım'a kadar devam edecek.