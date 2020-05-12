Peru'da Covid-19 salgını ile mücadeleye destek

Tıbbi ekipmanların teslimi törenine Peru Dışişleri Bakanı Gustavo Meza-Cuadra ve Tumbes Bölge Valisi Wilmer Florentino Dios Benites katıldı. Törende konuşan Dışişleri Bakanı Meza-Cuadra, salgın ile mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine değinerek, Peru'ya verilen destekten ötürü Türkiye'ye teşekkür etti.

Güney Amerika'da Brezilya'dan sonra en çok vakanın görüldüğü ülke olan Peru'da 67'den fazla Covid-19 hastası bulunuyor ülke ve dünyada en çok vaka görülen ülkeler arasında 13. sırada yer alıyor. Ekvator sınırında yer alan ve düzensiz göçmen sayısının fazlalığı nedeniyle salgının hızlı yayılma riski bulunan Tumbes bölgesinde görülen yüksek ölüm oranı nedeniyle bölgede bir süredir sağlık alanında acil ekipmana ihtiyaç duyuluyor. Teslim edilen tıbbi malzemeler, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hastalar başta olmak üzere bölgede yaşayan halka yeterli sağlık hizmeti verilebilmesi için kullanılacak.