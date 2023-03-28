Pikabın kamyonetin altına girdiği kazada 1 kişi ağır yaralandı

Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği pikap model araç kamyonetin altına girdi. Kaza sonucu ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Mamak Gökçeyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 68 DP 544 plakalı pikap, kırmızı ışıkta duran 06 DHY 393 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan pikap sürücüsünün yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.