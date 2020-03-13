Ankara'nın Akyurt ilçesinde faaliyetini sürdüren bal ürünleri paketleyicisi Hastürk'ün tek kullanımlık piknik paketleri, sağlıklı yaşam tutkunları tarafından çok beğenildi.

Akyurt'un Büğdüz Mahallesinde yeni fabrikasında faaliyetini sürdüren arı ürünleri paketleyicilerinden Hastürk Gıda, ev dışı tüketim pazarında hedeflerini artırdıklarını açıkladı. Son 1 yılda hem yeni fabrika kurarken hem de yeni makine parkuruyla tesis kapasitesini iki katına çıkaran firma, aylık 2 milyon 264 bin paket piknik adı verilen 20-30 gramlık bal üretimine de başladı.

Gıda sektöründeki alışkanlıkların hızla değiştiğini söyleyen Hastürk Yönetim Kurulu Başkanı Cumhur Yıldız, "Turizm tesislerinin talebiyle birlikte günde 86 bine yakın paket piknik adı verilen 20-30 gramlık kahvaltılık bal üretmeye başladık'' dedi.

Turizmin sektöründeki gelişmelerin gıda sektörünü de olumlu etkilediğini belirten Cumhur Yıldız, "Turizm tesislerinin talebiyle birlikte günde 86 bin pakete yakın piknik adı verilen 20-30 gramlık kahvaltılık üretmeye başladık. Aynı zamanda yeme alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte kahvaltı evden ofise veya kahvaltı veren mekanlara taşındı. Artık tek kullanımlık ballar tüketir hale geldik" diye konuştu.

Özellikle petek bal ve süzme bal ürünlerinde pazarda öncü olduklarını belirten Yıldız, "Akyurt'ta kurduğumuz yeni fabrikamızda süzme ballarımızı piknik tipi diye tabir edilen paketlerle üretmeye başladık. Bu ürünleri kamu kurumları, hastaneler, oteller, özel sektör yemekhaneleri ve catering şirketleri, cafe ve restoranlara veriyoruz. Yurtdışından dünyanın önde gelen havayolu şirketleriyle görüşme halindeyiz. Yıl sonu itibariyle ev dışı tüketim alanında ciromuz rekor bir seviyeye çıkartmayı hedefliyoruz. Tek kullanımlık, hijyenik ve pratik ambalajlarda ürettiğimiz süzme balımıza oldukça talep fazla. Ürünlerimiz daha çok sağlıklı yaşamı önemseyen ve günlük hayatında doğal gıda takviyelerine ihtiyaç duyanlara hitap ediyor. Tek kullanımlık özel ambalajı sayesinde hijyenik kalabilen, yanınızda taşıyabileceğiniz formu sayesinde her zaman ve her yerde kolayca tüketilebiliyor" şeklinde konuştu.