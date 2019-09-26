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Piknik sepetini al gel

Kısa bir süre önce hizmete giren ve şehrin merkezinde yemyeşil bir alana sahip olan 30 Ağustos Zafer Parkı, birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.


Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, vatandaşların keyifli vakit geçirebileceği, bisiklet, koşu ve yürüyüş yollarıyla oksijen deposu 30 Ağustos Zafer Parkı'nda, 28 Eylül Cumartesi günü bir piknik organizasyonu düzenliyor.


Engelsiz bir toplum


Alfa Gençlik ve Spor Kulübü iş birliği ile düzenlenecek piknikte; izciler ile engelli çocuklar ve gençler de bir araya gelecek.


Toplumsal farkındalık yaratan projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, ‘piknik sepetini al gel' sloganıyla da tüm vatandaşları piknik etkinliğine davet ederken, izciler 27 Eylül Cuma gününden itibaren parkta kamp kuracak.


İzcilik eğitimi


Bir yandan eğlenirken bir yandan da izcilik eğitimi alacak olan çocuklar ve gençler çadır kurma ve çadır sökme, izci selamı ve izciliğin temel kavramlarını da öğrenecek.


Birbirinden renkli aktivitelerin düzenleneceği parkta saat 10.00'da başlayacak piknik organizasyonunda engelli çocuklar ve gençler için fular takma töreni de düzenlenecek.


Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın konser vereceği organizasyona, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve FOMGET Halk Oyunları ekibi de gösterileriyle renk katacak.

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