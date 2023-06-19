Piknikseverlerin adresi Kartaltepe Mesire Alanı

İçinde Türkiye'nin en uzun hatta sahip dağ kızağı tesislerinden birini de barındıran mesire alanı doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen ailelere ve çocuklara pek çok fırsat sunuyor. Piknik alanında su bisikletinin yanı sıra yürüyüş yolu, çocuk oyun alanları ve barbekülü piknik çardakları yer alıyor.

Keçiören Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla Kartaltepe Kent Ormanı ve Mesire Alanı'nın hem ağaçlandırma hem de peyzaj çalışmalarıyla daha cazip bir hale getirildiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Piknik alanı, park, gölet, dağ kızağı, spor ve oyun alanlarıyla daha da güzelleştirip, geliştirdiğimiz Kartaltepe Mesire Alanı'na vatandaşlarımız akın ediyor. Çünkü Keçiören Ovacık bölgesini yeşil bir vaha görünümüne kavuşturmaya devam ediyoruz. Şehir merkezine yakın konumu, park ve oyun alanlarıyla burayı daha da güzelleştirip geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.