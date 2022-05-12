Piyanist Fazıl Say'ın babası Ahmet Say, dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Besteci ve piyanist Fazıl Say'ın 86 yaşında hayatını kaybeden babası müzikolog, yayıncı, öykü ve roman yazarı Ahmet Say, Ankara Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazı ile dualar eşliğinde son yolculuğa uğurlandı.

Besteci ve piyanist Fazıl Say'ın babası müzikolog, yayıncı, öykü ve roman yazarı Ahmet Say, geçtiğimiz günlerde Ankara'da özel bir hastanede hayatını kaybetti. 86 yaşında dünyaya gözlerini yuman Ahmet Say için Ankara Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Eşi Handan, oğlu Fazıl ve gelini Ece Dağıstanlı Say'ın taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ile sanat dünyasından çok sayıda isim ve sevenleri katıldı.

Ahmet Say, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, göz yaşları dualar eşliğinde son yolculuğa uğurlandı. Say'ın cenazesi defnedilmek için Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.