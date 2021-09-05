Piyanonun Rock yıldızı Ghraichy, Ankara'da konser verecek

Fransa'da yaşamını sürdüren Lübnan ve Meksika asıllı Fransız piyanist Simon Ghraichy, 7 Eylül Salı günü CSO ADA ANKARA'da konser verecek.

Devlet Meksika Senfoni Orkestrası, Brezilya Senfoni Orkestrası, Lübnan Ulusal Senfoni Orkestrası, Kahire Senfoni Orkestrası, Almatı Senfoni Orkestrası ve Guadalajara Çocuk Senfoni Orkestrası'nın yanı sıra Philharmonie Berlin, Théâtre des Champs-Elysées ve Carnegie Hall gibi dünyanın en prestijli salonlarında solist olarak konser veren Simon Ghraichy, 7 Eylül Salı günü CSO ADA ANKARA'da konser verecek. Simon Ghraichy, CSO ADA ANKARA'da gerçekleştirecek konserinin ardından İstanbul Kültür Sanat Vakfı davetiyle (İKSV) İstanbul Müzik Festivali kapsamında da dinleyicileri ile buluşacak.