PKK/KCK terör örgütü lehine slogan atan şahsılara yönelik operasyon: 17 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, 19 Mayıs tarihinde Çankaya ilçesinde bulunan Anıtpark'ta “Nevruz Ateşiyle Özgürlüğe” sloganıyla düzenlenen etkinlik sırasında toplanan kalabalık içerisinde PKK/KCK silahlı terör örgütü lehine slogan attığı tespit edilen 19 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Slogan attıkları tespit edilen şahıslar hakkında polis ekiplerince başlatılan teknik ve saha çalışmaları neticesinde Ankara merkezli Van, İzmir, Erzurum, Bingöl, Bursa ve Diyarbakır illerinde eşzamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

PKK/KCK silahlı terör örgütü sözde üst yönetimi tarafından verilen talimatlar paralelinde hareket ettiği tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken yapılan ev aramalarında şüphelilere ait 1 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet mermi, 1 adet kurusıkı tabanca ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel doküman ele geçirildi.