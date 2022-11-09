PKK/KCK terör örgütünün mühimmat depoları tek tek imha ediliyor

8 Kasım'da Tunceli, Hakkari, Hatay ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK ile YPS terör örgütlerine yönelik icra edilen Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonlarında; 4 adet AK-47 Piyade Tüfeği, 115 adet muhtelif çapta fişek, 1adet dürbün, 3 kilogram patlayıcı madde, 28 metre elektrik kablosu ile muhtelif çivi ve demir parçası, 4 adet av tüfeği, 2adet RPG-7 Roketatar mühimmatı, 2 adet RPG-7 Roketatar sevk fişeği, 2 adet telsiz, 6 adet EYP düzeneği, 10 kilogram amonyum nitrat, 4 adet EYP devre kartı, 1 adet silah üstü dürbün, 233 adet muhtelif çaplarda fişek, 150 metre kablo, 2 adet el bombası, 2 adet AK-47 Piyade Tüfeği şarjörü, 60 adet mühimmat, 268 kilogram toz esrar, 750 litre asit anhidrit (eroin maddesi yapımında kullanılan sıvı ham madde) ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.