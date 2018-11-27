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PKK'nın sözde Erzurum sorumlusu etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 300 bin TL ödülle ’Gri Kategori’de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu Zinar Amed kod adlı Ali Akbaş’ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 300 bin TL ödülle 'Gri Kategori'de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu Zinar Amed kod adlı Ali Akbaş'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak 27 Kasım'da Muş Malazgirt Tatargazi köyünde İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü unsurlarınca gerçekleştirilen operasyonlarda 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "Terörden Arananlar Listesi"nde 300 bin TL ödülle "Gri Kategori"de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu Zinar Amed kod adlı Ali Akbaş olduğu tespit edildi.


Teröristlerle birlikte, 1 adet M-16, 1 adet kalaşnikov marka tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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