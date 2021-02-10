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PKK'nın sözde lojistik sorumlusu MİT'in operasyonu ile Türkiye'ye getirildi

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin sözde lojistik sorumlusu “Laşer” kod adlı İbrahim Parım, MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği ortak operasyonla Sincar’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde lojistik sorumlusu “Laşer” kod adlı İbrahim Parım, MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği ortak operasyonla Sincar'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.


Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Irak'ın Suriye sınırında yer alan ve PKK/KCK'nın kontrolünde bulunan Ezidi nüfusun yoğun olduğu Sincar'da sözde "lojistik sorumlusu" olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen “Laşer” kod adlı İbrahim Parım, MİT'in emniyetle ortak yürüttüğü operasyon neticesinde Sincar'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde sorgulaması devam eden Parım'ın Suriye Kobani'de yaşanan çatışmaları protesto etmek amacıyla örgüt tarafından 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde Van'da gerçekleştirilen sokak eylemlerinde yer aldığı, 2015 yılında ise terör örgütünün kırsal kadrosuna katıldığı tespit edildi.

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