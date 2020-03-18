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PKK/YPG'den Afrin'e hain saldırı: 3 ölü, 9 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Afrin’de terör örgütü PKK/YPG’nin şehir merkezine attığı 5 adet Grad füzesi ile 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 9 sivilin de yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'nin şehir merkezine attığı 5 adet Grad füzesi ile 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 9 sivilin de yaralandığını açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki huzur ve güvenliğe kastetmek isteyen terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin şehir merkezine attığı 5 adet Grad füzesi ile masum sivilleri hedef aldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırı sonucunda 3 masum sivilin hayatını kaybettiği, 9 masum sivilin de yaralandığı belirtildi.

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