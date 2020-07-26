PKK/YPG'li teröristlerden Rasulayn'da hain saldırı

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'da pazar yerinde el yapımı patlayıcı (EYP) patlatması sonucunda 5 masum sivilin hayatını kaybettiğini, 12 sivilin de yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamına kastetmek için masum sivilleri hedef aldığını, insanlık düşmanı teröristlerin Rasulayn merkezdeki bir pazar yerinde tuzakladıkları EYP'yi patlatarak 5 masum sivili katlettiğini ve 12 sivili yaraladığını bildirdi.