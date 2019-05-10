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Plaj Futbolu Milli Takımı, Çekya'yı 5-1 yendi

Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Plaj Oyunları Avrupa Elemeleri ikinci maçında Çekya’yı 5-1 mağlup etti.

Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Plaj Oyunları Avrupa Elemeleri ikinci maçında Çekya'yı 5-1 mağlup etti.


Türkiye Futbol Federasyonun'un resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre İspanya'nın Tarragona kentinde oynanan maçta ay-yıldızlıların gollerini Cem Keskin (2), Barış Terzioğlu (2) ve Erkan Akbal kaydetti.


Plaj Futbolu Milli Takımı'nın, Dünya Plaj Oyunları Avrupa Eleme müsabakaları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:



Kaleciler: Mehmet Aşlamacı (Alanya Belediye Spor), İsmail Turhan (Alanya Belediye Spor)


Defans: Erkan Anzaflıoğlu (Seferihisar), Semih Türkmen (Alanya Belediye Spor), Volkan Yeşilırmak (Erciş Belediye Spor), Yasin Bağcı (Alanya Belediye Spor), Recep Demir (Manavgat Belediyesi), Efe Lorenzo Deniz (Manavgat Belediyesi), Ferhat Gülbağ (Tepecik Spor)


Forvet: Seyit Ahmet Süer (Alanya Belediye Spor), Ömer Behiç Benlidayı (Manavgat Belediyesi), Barış Terzioğlu (Erciş Belediye Spor), Cem Keskin (Alanya Belediye Spor), Erkan Akbal (Seferihisar)

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