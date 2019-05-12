Plaj Futbolu Milli Takımı, Yunanistan karşısında mağlup oldu

Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Plaj Oyunları Avrupa Eleme müsabakaları üçüncü maçında Yunanistan’a 4-1 mağlup oldu.
Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Plaj Oyunları Avrupa Eleme müsabakaları üçüncü maçında Yunanistan'a 4-1 mağlup oldu.
İspanya'nın Tarragona kentinde oynanan maçta, milli takımın gollünü Erkan Akbal kaydetti. Bu sonuçların ardından Plaj Milli Takımı, 2019 Ekim ayında ABD-San Diego'da düzenlenecek olan Dünya Plaj Oyunları'na katılım hakkını kazanamadı.
Plaj Milli Takımı, Dünya Plaj Oyunları Avrupa eleme müsabakalarında bugün Almanya ile sıralama maçı oynayacak.