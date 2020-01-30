Planlı bir Çankaya için gecekondular yıkılıyor

Başkent Ankara'nın en modern yapılarını içinde barındıran Çankaya'da gecekondulara geçit verilmiyor. Belediye 2019 yılında 217 gecekondunun yıkımını gerçekleştirdi.

Planlı ve sağlıklı yapılaşma için çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, gecekondu yıkımlarına devam ediyor. Belediye 2019 yılında 217 gecekondunun yıkımı gerçekleştirdi. İmar planı ve ruhsata aykırı yapılaşmaya da izin vermeyen belediye; ön kapama, balkon-teras ve farklı konuları içeren imarlı alanda da toplam 133 kaçak yapıyı yıktı.

Nüfus artışı, hızlı kentleşme, altyapı ve planlama yetersizliği nedeniyle büyük kentlerin en büyük sorunu olan gecekondular, yasal sürecin işletilmesinin ardından yıkılarak ilçedeki görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması sağlanıyor. Ayrıca, boş olduğu için vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek durumların da önüne geçen Belediye ekipleri, yıkımlarda mahalle muhtarlarıyla işbirliği yaparak ve vatandaşları önceden bilgilendirerek, mağduriyetlerin önüne geçiyor.

Kaçak yapılaşmaya giden ev ya da iş yerlerine gerekli uyarıların önceden yapıldığını belirten Çankaya Belediyesi yetkilileri, aykırılıkları tespit edilen 157 yapının projesine uygun hale getirildiğini belirtti.