Plastik fabrikrasından çalışanlarının çocuklarına müzik okulu

OSB'de üretim yapan bir fabrikanın yöneticileri, personellerinin çocuklarına piyano eğitimi verilmesi için fabrikada müzik okulu açtı. 7-17 yaş aralığındaki 50 öğrenci, 3 ay boyunca aldıkları piyano eğitiminin ardından fabrikadaki müzik okulunda izleyicilere piyano resitalini dinlettirdi. Etkinliği öğrencilerin aileleri ve fabrika personelleri seyretti.

OSB'de üretim yapan fabrikanın genel müdürü Murat Çavuşoğlu, müzik okulu açmalarındaki amacın çalışanların hayatına dokunmak olarak belirtirken “Olayın bir insani boyutu ve insanlara dokunma boyutu var. Çalışanlarımızın mutlu olabileceği fırsatlar yapma zorunluluğu var. Bunları üst üste koyduğunuzda onların hayatına dokunmak açısından bir müzik okulu kurmak bizim açımızdan hoş bir fikirdi” dedi.

Çavuşoğlu, 50 çocuğa elektrikli piyano org aldıklarını söylerken piyanoların ev götürülmesinin çalışanların evine yaşam enerjisi kattığını söyledi. Çavuşoğlu, “Velilerden olumlu tepkiler aldık. Önce 85 tane çocuk katılmak istedi biz 50 çocukla sınırladık. 50 tane elektrikli piyano org aldık. Çocuklar evlerine piyanolarını götürebiliyor. Bu sayede de sadece kurs saatleriyle sınırlı kalmıyor. Buradaki bir mühendisin, idari personelin evinde piyano çalıyor ve bu sayede bir yaşam neşesi katıyor” diye konuştu.

Fabrika Genel Müdürü Murat Çavuşoğlu, tüm faaliyetlerin ücretsiz olduğunu aktarırken çocukların aralarındaki özel yetenekler içinde müzik hayatlarındaki gelişim içinde destek olacaklarını söyledi. Çavuşoğlu, “Buradaki tüm faaliyeti ücretsiz ve biz karşılıyoruz. İçlerinden müzik eğitimini devam ettirmek isteyen çocuklar varsa piyano öğretmenimiz var. Onun da seçimleri doğrultusunda o yönde tercih edecekler varsa biz onları müzik hayatı ve gelişimi konusunda destekleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Piyano eğitimi alan öğrencilerden Elçin Tosun, eğitiminin ardından özgüveninin arttığını belirtirken herkesin piyano çalmasını tavsiye etti. Tosun, “Aldığım piyano eğitimi hayatımda çok fazla şeye sebep oldu. Özgüvenimin artmasına sebep oldu. Sonuçta burada herkesin önünde piyano çalıyoruz. Herkese piyano çalmasını tavsiye edebilirim” dedi.

Elçin Tosun'un Annesi Türkan Tosun'da kızının piyano sayesinde özgüveninin arttığını aktarırken kızını da bu alanda desteklediğini söyledi. Anne Tosun, “Kızımın özgüveni ve arkadaş ortamı gelişti. Bundan sonra da kızımın her zaman destekçisiyiz” dedi.

Çocukların dinlettirdiği piyano resitalini aileler gururla bakışlarla izledi. Bir saat boyunca devam eden resitalin sona ermesinin ardından alkış tufanı koptu.

Etkinliğe ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç da çelenk gönderdi.