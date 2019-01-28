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PM sonrası CHP'li Torun'dan açıklama

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 18 saat süren PM Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.


CHP'li Torun, “Toplamda bu gün 145 değerli belediye başkanımızın isimlerini açıkladık. Öncelikle İzmir Büyükşehir Belediye başkanımız Tunç Soyer, söylemek istiyorum. Ardından dört ilimiz geliyor. Kırklareli, Tuna Soykan; Hakkari, Metin Koparan; Rize, Ayhan Akyüz, Zonguldak, Şenol Şanal” dedi.


Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:


“İstanbul'da bugün 29 ilçemizi açıkladık. Daha öncekilerle birlikte ilçe sayımız 30 oldu. Bu zamana kadar toplam 697 belediye başkanı adayımızı açıklamıştık. Bugünküyle birlikte, 842 belediye başkanımızı açıklamış olduk.


Parti Meclisimiz çok değerli bir çalışma yaptı. Gerçekten çok özverili bir çalışma yaptı. Bu çalışmalarından dolayı bütün parti meclisi üyelerimize teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz sabahın bu saatine kadar özveri ile çalışmalarını sürdürdüler.”


Yaklaşık 100 civarında belediyenin kaldığını belirten Torun, “Bunları da önümüzdeki hafta mutlaka açıklamış olacağız ve tüm belediyelerimizi, belediye başkan adaylarımızı açıklayarak yolumuza devam edeceğiz. Her şey planlı bir şekilde devam ediyor. Adaylarımız sahada vatandaşlarımızla buluştukça ve onların teveccühlerini gördükçe artık görülüyor ki birçok belde, ilçe, il ve büyükşehirde Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri göreceğiz” ifadelerini kullandı.


“Bugün ekonomik krizi en yoğun şekilde yaşadığı şu süreçte vatandaş çare arıyor, çözüm arıyor ve bu çözümü de mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi'nde bulacağını biliyor” diyen Torun, “İnanıyorum ki belediye başkanlarımızın, halkımızın sorunlarını çözecek, yaşamlarını kolaylaştıracak aynı zamanda onlara eşit yurttaş olma ve ülkenin zenginliklerinden faydalanma imkanları sundukça bu farkı daha da fazla ortaya çıkarmış olacak” dedi.


Torun, “Biz açıkladığımız adaylarımıza güveniyor ve inanıyoruz. Hepsi pırıl pırıl ve kendi vatandaşlarına, yurttaşlarına hizmet etmek için heyecanla sahadalar. İnşallah 31 Mart akşamı da birçok belediyemizi kazanmış olarak, ülkemize ve milletimize hizmet etmenin onurunu yaşayacağız” şeklinde konuştu.


Torun “adaylarımızın ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.


“Bize ulaşmış bir istifa dilekçesi yok”


Torun, CHP Ankara İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifa ettiğini açıklamasına ilişkin olarak sorulan soruya ise “Kendisi sosyal medyada paylaşmış. Bize ulaşmış bir istifa dilekçesi yok. Belki de bu süreçte kendi kararıdır ama İstanbul İl Başkanımız sorumluluğunu bilen ve inanıyorum ki bu süreçte de İstanbul'a çok değer katacak. İnşallah büyükşehir başta olmak üzere, birçok ilçemizde de başarılı çalışmalar yapacağız”



Açıklanan aday isimler ise şöyle:



Afyonkarahisar Şuhut Ekrem Özsoy


Afyonkarahisar Sinanpaşa Düzağaç Osman Kavas


Afyonkarahisar Bolvadin Özburun Uğur Koç


Afyonkarahisar İhsaniye Tunay Türkmen



Ağrı Doğubeyazıt Fesih Maral


Ağrı Patnos Lokman Çetin



Antalya Kumluca Mustafa Köleoğlu



Balıkesir Ayvalık Rahmi Gençer Mevcut Başkan


Balıkesir Bandırma Tolga Tosun Chp Belediyesi


Balıkesir Erdek Hüseyin Sarı Mevcut Başkan


Balıkesir Altıeylül Esin Balıbek



Bartın Ulus Kumluca Gülizar Saygın


Bartın Ulus Abdipaşa Yaşar Alkız


Batman Sason Cuma Uçar Çekilen Aday Yerine



Bitlis Mutki Tahir Bakır


Bitlis Adilcevaz Mehmet Reşit Önal



Burdur Gölhisar Yusufça Mustafa İnce



Bursa Osmangazi Erkan Aydın Milletvekili



Diyarbakır Eğil Ahmet Aktay


Diyarbakır Sur Ramazan Eker



Edirne Keşan Şenol Yalı CHP Belediyesi



Elazığ Alacakaya Nazmi Gürbüz


Elazığ Arıcak Mustafa Coşkun



Erzincan Merkez Mercan Fulya Ateşlenmek


Erzurum Karayazı Mahmut Han Koçak


Erzurum İspir Nafiz Aydın


Erzurum Tekman Sebahattin Uludağ


Erzurum Aziziye Aydın Söylemez


Erzurum Karaçoban Bekir Yılan


Erzurum Aşkale Cemal Karausta



Eskişehir Beylikova Tolga Savaş


Eskişehir Mihalgazi Bülent Durna



Giresun Güce Mehmet Salih Bahadır


Giresun Keşap Murat Bıçakçı



Hakkari Yüksekova Esendere Mithat Baran


Hakkari Şemdinli Derecik Suat Yüksel


Hakkari Yüksekova Peruz Çamlı


Hakkari Merkez Metin Koparan



Iğdır Merkez Hoşhaber Osman Toka



İstanbul Adalar Erdem Gül CHP Belediyesi


İstanbul Ataşehir Battal İlgezdi Mevcut Başkan


İstanbul Avcılar Turan Hançerli CHP Belediyesi


İstanbul Bahçelievler Mehmet Ali Özkan


İstanbul Bakırköy Bülent Kerimoğlu Mevcut Başkan


İstanbul Başakşehir Abdulhadi Akmugan


İstanbul Bayrampaşa Remzi Albayrak


İstanbul Beşiktaş Rıza Akpolat CHP Belediyesi


İstanbul Beykoz Coşkun Tosun


İstanbul Büyükçekmece Hasan Akgün Mevcut Başkan


İstanbul Çatalca Cem Kara Mevcut Başkan


İstanbul Çekmeköy Seyfettin Yıldırım


İstanbul Esenyurt Kemal Deniz Bozkurt


İstanbul Fatih Soner Özimer


İstanbul Gaziosmanpaşa Erkan Kaya


İstanbul Güngören İsmet Yaşar


İstanbul Kadıköy Şerdil Dara Odabaşı CHP Belediyesi


İstanbul Kartal Gökhan Yüksel CHP Belediyesi


İstanbul Pendik Mehmet Salih Usta


İstanbul Sancaktepe Özgen Nama


İstanbul Sultanbeyli Ayhan Koç


İstanbul Sultangazi Haluk Bozkurt


İstanbul Şile Ali Secaattin Güney


İstanbul Tuzla Salim Gürsoy


İstanbul Ümraniye Cafer Aktürk


İstanbul Üsküdar Ahmet Kılıç


İstanbul Zeytinburnu Adil Emecan


İstanbul Eyüpsultan Emel Bilenoğlu


İstanbul Sarıyer Şükrü Genç Mevcut Başkan



İzmir Balçova Mehmet Ali Çalkaya Mevcut Başkan


İzmir Bayındır Ufuk Sesli Mevcut Başkan


İzmir Bergama İdris Yavuzyılmaz CHP Belediyesi


İzmir Beydağ Feridun Yılmazlar CHP Belediyesi


İzmir Bornova Mustafa İduğ CHP Belediyesi


İzmir Büyükşehir Mustafa Tunç Soyer CHP Belediyesi


İzmir Çeşme M.Ekrem Oran CHP Belediyesi


İzmir Narlıdere Ali Engin CHP Belediyesi


İzmir Dikili Adil Kırgöz CHP Belediyesi


İzmir Foça Fatih Gürbüz CHP Belediyesi


İzmir Gaziemir Halil Arda CHP Belediyesi


İzmir Güzelbahçe Özdem Mustafa Mevcut Başkan


İzmir Karabağlar Muhittin Selvitopu Mevcut Başkan


İzmir Karaburun İlkay Girgin Erdoğan Chp Belediyesi


İzmir Karşıyaka Cemil Tugay CHP Belediyesi


İzmir Menderes Mustafa Kayalar


İzmir Menemen Serdar Aksoy CHP Belediyesi


İzmir Çiğli Selim Utku Gümrükçü CHP Belediyesi


İzmir Ödemiş Mehmet Eriş CHP Belediyesi Çekilen Aday Yerine


İzmir Seferihisar Yelda Celiloğlu CHP Belediyesi


İzmir Selçuk Filiz Ceritoğlu Sengel


İzmir Torbalı Ramazan İsmail Uygur


İzmir Urla İbrahim Burak Oğuzchp Belediyesi


İzmir Konak Abdül Batur CHP Belediyesi



Karaman Sarıveliler Muhitdin Türkan


Karaman Merkez Sudurağı Gürsel Aksoy


Kars Digor Dağpınar Nurettin Artuğ


Kastamonu Seydiler Halit Cesur



Kayseri Hacılar Gülay Talaslı Çekilen Aday Yerine


Kayseri Tomarza Osman Koç



Kırıkkale Karakeçili Salih Büyükkaya


Kırklareli Merkez Mehmet Tuna Soykan CHP Belediyesi


Kırklareli Pehlivanköy Abdurrahman Öntürk



Konya Çumra Veli Harman


Konya Derbent İsmail Fidan


Konya Emirgazi Dursun Döleker


Konya Karapınar Kamil Bülbül Okuyucu


Konya Karatay Mehmet Şeflek


Konya Meram Mehmet Gayretli


Konya Selçuklu Ahmet Adil Tırpan



Kütahya Çavdarhisar Ali Okur


Kütahya Gediz Eskigediz Ekrem Taşkesdik



Manisa Soma Abdullah Saka



Mersin Tarsus Haluk Bozdoğan


Mersin Silifke Mustafa Turgut Mevcut Başkan


Mersin Mezitli Neşet Tarhan Mevcut Başkan


Mersin Yenişehir Abdullah Özyiğit CHP Belediyesi


Mersin Mut Mehmet Saydam


Mersin Anamur Durmuş Deniz


Mersin Bozyazı Yüksel Kır



Muğla Fethiye Alim Karaca


Muğla Marmaris Mehmet Oktay


Muğla Seydikemer İbrahim Ertürk



Muş Bulanık Sarıpınar Alaattin Çevik CHP Belediyesi Çekilen Aday Yerine


Muş Malazgirt Ahmet Kenan Türker


Muş Malazgirt Konakkuran Tevfik Bülbül


Muş Hasköy Nedret Paçal



Nevşehir Ürgüp Ortahisar Hatice Yavuz



Ordu Gürgentepe İsa Yazıcı


Ordu Ulubey Kani Ergün



Osmaniye Düziçi Böcekli Doğan Öztürk


Osmaniye Düziçi Ellek Nurettin Mart



Rize Merkez Ayhan Akyüz



Sakarya Adapazarı İsmail Kılıç


Sakarya Pamukova Hüseyin Eryiğit



Samsun Atakum Cemil Deveci



Şanlıurfa Birecik Hüseyin Kıran



Şırnak Uludere Şenoba Sabri Babat



Trabzon Sürmene Kemal Küçükali Çekilen Aday Yerine



Van İpekyolu Sinan Solmaz



Yozgat Sorgun Çiğdemli Hasan Ersoy


Yozgat Sorgun Doğankent Ali Erciyas


Yozgat Sorgun Gülşehri Nihat Karaman


Yozgat Boğazlıyan Yamaçlı Duran Baran


Yozgat Boğazlıyan Uzunlu Tekin Becerik



Zonguldak Ereğli Halil Posbıyık


Zonguldak Merkez Şenol Şanal CHP Belediyesi

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