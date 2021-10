Polatlı Belediye Başkanı Yıldızkaya'nın Mevlid Kandili mesajı

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Mevlid Kandili vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında kardeşliğin önemine değinen Başkan Yıldız şu ifadelere yer verdi:

“Kainatın Efendisi, son peygamber, yaratılmışların en hayırlısı, Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) in dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili'nde Peygamber Efendimizi bir kez daha büyük bir sevgi ve özlemle anıyoruz. Sevgili Peygamberimizin dünyaya geldiği dönemde, dünyanın her tarafını zulüm bulutları kaplamış, huzur, asayiş ve emniyet kalmamış, insanlık her türlü değer ölçülerini yitirmiş ve yollarını şaşırmıştı. Küfür ve haksızlık gönülleri karartmış ve insanlığı Allah'a giden yoldan uzaklaştırmıştı. Sosyal hayat bozulmuş, iyilik ve güzellik adına ne varsa terk edilmişti. Peygamber Efendimiz böyle bir ortamda doğumuyla dünyayı şereflendirmiş gönüllere nur olmuştur. Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) peygamberlik öncesi hayatında kendisini tanıyan herkesin güvenini, saygı ve takdirini kazanmıştı. Bu yüzden müşrikler dâhil bütün Mekkeliler ona “Muhammedü'l-Emin” yani “Güvenilir Muhammed” diyorlar ve en kıymetli eşyalarını ona emanet ediyorlardı. Mevlid Kandili, Peygamber Efendimizin bütün zamanlara hitap eden ve tüm insanlığa hayat iksiri sunan evrensel mesajlarını değerlendirmemiz bakımından bizlere bir hatırlatma olmalıdır. O'nun ümmeti olarak bize düşen, O'nu her şeyden çok sevmek ve sevdirmektir. Peygamber Efendimizi sevmek ise, O'nu gereği gibi anlamak, O'nun manevi mirasına sahip çıkmak; tüm davranışlarımızda O'nun tavsiyelerine göre hareket etmek ile olur. Çünkü O, ümmetine çok düşkün, çok şefkatli ve merhametlidir. Resul-i Ekrem Efendimiz beşeriyeti, tüm mahlukatı fazilet ve hidayet nuruyla aydınlatmış, doğru ve adaletli olmanın güzelliklerini öğretmiştir. Ne mutlu bizlere ki, O'nun izindeyiz, O'nun peşindeyiz ve O'nunla fani hayatın engellerini aşıyoruz. Bu vesileyle; Mevlid Kandilimizin milletimizin birlik ve beraberliğine, vatanımızın huzur ve mutluluğuna, kalplerimizin merhamet, hoşgörü, şefkat ve muhabbetle süslenmesine ve bütün İslam âleminin huzuruna vesile olmasını Cenabı Haktan niyaz ediyorum. Dualarımız Müşterek, Kardeşliğimiz Daim, Mevlid Kandilimiz Mübarek Olsun.”