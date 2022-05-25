Polatlı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu Giresun'da festivale katıldı

Polatlı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, kardeş şehir Giresun'da düzenlenen 45. Uluslararası Giresun Aksu Festivali'nde sunduğu gösterilerle büyük beğeni topladı.

4 gün süren festivalin açılış gününde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen korteje katılan Polatlı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Aksu festival alanında, Giresun Cumhuriyet Meydanı'nda ve Giresun Belediyesi Halk Plajı açılış töreninde düzenlenen konser ve gösterilerde sahne aldı. Giresun Valisi Enver Ünlü'yü ve Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nu da ziyaret eden ekip, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya tarafından gönderilen hediyeleri takdim etti. Kazakistan ve Ürdün'den gelen uluslararası ekiplerin de yer aldığı festivalde Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, katkılarından dolayı Yıldızkaya'ya ve Polatlı Belediyesi Halk Oyunları ekibine teşekkür etti. Topluluk sorumlusu Mehmet Ayan, “Sakarya Destanı'nın yazıldığı kutsal topraklardan, Anadolu bozkırının parlayan yıldızı kardeş şehriniz Polatlı'dan sizlere Belediye Başkanımız Sayın Mürsel Yıldızkaya'nın selamını getirdik. Festival boyunca süren güzel misafirperverlikleri dolayısıyla Sayın Başkan Aytekin Şenlikoğlu'na ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.