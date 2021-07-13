Polatlı Belediyesi Hayvan Pazarı'nda Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar tamamlandı

Ankara Polatlı Belediyesi hizmete açıldığı günden bu yana bölgenin cazibe merkezi haline gelen Hayvan Pazarı'nda Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamlandı.

Tam 15 bin metrekarelik alanıyla bölgenin en büyük ve modern canlı hayvan pazarı olan Polatlı Belediyesi Hayvan Pazarı'nda yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. Polatlı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ekipleri tarafından bayram öncesi dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmaları yapılan Hayvan Pazarı'nda kurban kesim yerleri ve alım-satım alanları düzenlenerek bayramda oluşabilecek yoğunluklara yönelik gerekli önlemler alındı.

Besicilerin ilk tercihi olmaya devam ediyor

Polatlı ekonomisine büyük katkı sağlayan Hayvan Pazarı'nın içerisinde; alım-satım alanları, kesimhaneler, hayvan padokları, karantina ahırı, tesis işletme binası, veterinerlik, restaurant, dezenfeksiyon alanları, duşlar ve tuvaletler bulunuyor. Modern, nezih ve hijyenik yapısıyla Kurban Bayramı'nda besicilerin ve vatandaşların ilk tercihi olan Polatlı Belediyesi Hayvan Pazarı bu sene de büyük ilgi görerek, kıyasıya pazarlıklara sahne olacak.