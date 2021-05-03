Polatlı Belediyesi virüsle mücadeleye tam kadro devam ediyor

Koronavirüs başta olmak üzere oluşabilecek diğer varyantlara ve enfeksiyonlara karşı önlem almak amacıyla her gün sahada olan ekipler tarafından Polatlı'nın tüm mahallelerinde dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Tüm mahalleler baştan sona dezenfekte ediliyor

Sabahın ilk ışıklarında çalışmalara başlayan Koronavirüs ile Mücadele ekipleri; cadde sokak demeden tüm mahallelerde virüse karşı etkili solüsyonlarla yıkama işlemi yaparken, çöp konteynerleri düzenli olarak ilaçlanıyor. Şehir meydanları, pasajlar, otobüs durakları, banka ATM'lerinde sterilizasyon çalışmalarını sürdüren ekipler; virüsün yaşama ve yayılma ihtimal olan tüm ortak kullanım alanlarında adım atmadık yer bırakmıyor.

HES kodu uygulaması yapılıyor, sokak hayvanları unutulmuyor

Zabıta Müdürlüğü tarafından ulaşım izni bulunan araçlara yönelik HES Kodu uygulaması yapılan noktalarda; Çevre Koruma Müdürlüğü Ekipleri araçları ve otobüsleri dezenfekte etmeye devam ediyor. Günlük olarak mahallelere bırakılan mama ve su kapları ile yasaklarda yalnız kalan sokak hayvanları unutulmuyor. Birlikte Başaracağız parolasıyla çalışmalarını sürdüren ekipler; ibadethaneleri, kamu kurumlarını ve sağlık kuruluşlarını da belirli periyodlarla steril hale getiriyor. Korona virüs tehlikesi ortadan kalkana kadar aynı hızla devam edecek olan çalışmalarla Polatlı Belediyesi ekipleri başarılı saha mücadelesini sürdürüyor.