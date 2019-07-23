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Polatlı Emniyetinden tarihi eser kaçakçılarına suçüstü

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince bir istihbarat üzerine yapılan çalışmalarda, Bursa’dan Polatlı’ya satılmak için getirilen 72 parça tarihi eser ele geçirilerek 2 şüpheli yakalandı.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince bir istihbarat üzerine yapılan çalışmalarda, Bursa'dan Polatlı'ya satılmak için getirilen 72 parça tarihi eser ele geçirilerek 2 şüpheli yakalandı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince Bursa ilinden ilçemize getirilecek tarihi eserlerin bulunacak müşteriye 300 bin ABD doları karşılığı satılacağına dair istihbarı bilgiler alınması üzerine yapılan çalışmalarda 19 Temmuz 2019 tarihinde olayın şüphelisi oldukları tespit edilen iki şahıs ilçe merkezinde yakalandı. Şahıslara ait Bursa plakalı araçta bronz ve pişmiş topraktan yapılmış sikke, fibulo parç, kuş biçimli sarkaç, Roma dönemine ait tiyatro bileti, heykelcik, aplik, madalyon ve çeşitli objelerden oluşan toplam 72 parça eser ele geçirildi.


Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğünce eserlerin Roma-Bizans, Frig ve Ortaçağ dönemine ait oldukları tespit edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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