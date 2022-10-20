Polatlı Fatih Mahallesi'nde ‘Tam Gün Kreş ve Gündüz Bakımevi' hizmete açıldı

Polatlı'nın Fatih Mahallesi'nde ‘Tam Gün Kreş ve Gündüz Bakımevi' vatandaşların hizmetine açıldı.

Daha önce Şentepe Mahallesi'ne açılan ve vatandaşların beğenisini toplayan ‘Tam Gün Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin' bir yenisi Fatih Mahallesi'nde hizmete açıldı. 2022 - 2023 Eğitim Öğretim döneminde iki farklı mahallede yüzlerce ailenin kayıt yaptırdığı Tam Gün Kreş ve Gündüz Bakımevleri; içerisinde bulunan özel sınıflar, oyun odaları, etkinlik alanları, uyku odaları, idari bürolar ve çok amaçlı faaliyet salonları ile yıl boyunca çocukların öğrenimlerine katkıda bulunacak.

Polatlı Belediyesine bağlı kreşlere kayıt yaptıran öğrenciler yıl boyunca İngilizce, Drama, Resim, Müzik ve Halk Oyunları gibi branşlarda eğitim görmesi sağlanacak.