Polatlı için su mesaisi 7/24 devam ediyor

Polatlı'nın 30 yıllık su çilesini sona erdirecek Yüzükbaşı Mevki'inden ilçeye içme suyu sağlayan ana iletim hattında çalışmalar aralıksız devam ediyor. ASKİ ekiplerinin çalışmaları Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları ve ABB TV üzerinden sık sık canlı olarak yayınlanıyor.

Yüzükbaşı Mevki'inden Polatlı'ya içme suyu sağlayan ana iletim hattında su boşaltma ve yenileme çalışmaları kapsamında su kesintisi uygulanan ilçede ASKİ ekipleri, su sorununu çözüme kavuşturmak için 7/24 çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları ve ABB TV üzerinden de sık sık canlı olarak yayınlanan çalışmalar kısa sürede tamamlanacak.

ASKİ ekipleri 60 noktada imalat çalışmalarına aralıksız devam ederken, ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, sahada çalışmaları yakından takip ediyor.

Canlı yayınlarla vatandaşları sık sık bilgilendirdiklerini ifade eden Öztürk, şu açıklamalarda bulundu:

“Çalışmaları 3-4 gün içinde bitirmeyi planlıyoruz. 60 vanamız vardı büyük çoğunluğunun montajını yaptık. Değiştirilecek yerler var. Kazdıkça ortaya çıkan, son durumunu o an gözlemlememiz gereken hatlar var, boru değişimleri var. Hedeflediğimiz zaman içerisinde bitireceğiz. Daha önce sürekli patlayan, ciddi su kayıplarının yaşanmasına neden olan noktalar belli. Önceliğimiz bunları değiştirmek, bunların olduğu yerde gerekli müdahalelerde bulunmak. Yeni boru montajlarını yapıyoruz.”

Polatlılara ilçede 4 günlük su kesintisi uygulanacağı bilgisinin afişlerle ve anonslarla önceden duyurulduğunu belirten Öztürk, mahallelere olası su ihtiyacı için takviye tankerler sevk ettiklerini de söyledi.