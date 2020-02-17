Polatlı, yaşayan tarihini kaybetti

Ankara Polatlı'da yaşayan ve adeta ilçenin yaşayan tarihi, Polatlı Tarihi Alanları tanıtımında adeta bir tarih rehberi olarak destek veren, yaptığı her işi tüm samimiyetiyle herhangi bir çıkar gözetmeden yapan, Polatlı İstiklal Madalyalılar Derneği ve Kore Kıbrıs Devlet Övünç Madalyalılar Dernek Başkanı İhsan Edip Doğan geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Vatan millet sevdalısı, askerine ordusuna gönülden bağlı Doğan, Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığında katıldığı yemin töreni esnasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle çok sevdiği askerlerin kollarında hayata gözlerini yumdu.

Yemin töreninde kalp krizi geçirdi

Doğan'ın ani vefatı tüm sevenlerini yasa boğdu. Polatlı'nın en önemli değerlerinden İhsan Edip Doğan, sadece Polatlı için değil Ankara'nın önde gelen tarihçileri, devlet adamları, siyasiler ve TSK mensuplarının da sevdiği, saygı duyduğu, değerli bir isimdi. İhsan Edip Doğan'ın cenazesi cumartesi günü öğle namazını müteakip Çarşı Camisi'nde İlçe Müftüsü Hayri Cihangerinin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Doğan'ın ailesinin yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Kaymakam Mahmut Nedim Tunçer, Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Türker, bir önceki Topçu Okulu Komutanı Tuğgeneral Hurşit Ağırcan, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, siyasi parti ilçe temsilcileri, esnaflar, iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.