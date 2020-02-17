İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polatlı, yaşayan tarihini kaybetti

Polatlı İstiklal Madalyalılar Derneği Başkanı, Polatlının tarih araştırmacısı, yazar ve Polatlı Tarih ve Kültür Araştırmaları Dernek üyesi İhsan Edip Doğan geçirdiği kalp krizi nedeniyle 78 yaşında yaşamını yitirdi.


Ankara Polatlı'da yaşayan ve adeta ilçenin yaşayan tarihi, Polatlı Tarihi Alanları tanıtımında adeta bir tarih rehberi olarak destek veren, yaptığı her işi tüm samimiyetiyle herhangi bir çıkar gözetmeden yapan, Polatlı İstiklal Madalyalılar Derneği ve Kore Kıbrıs Devlet Övünç Madalyalılar Dernek Başkanı İhsan Edip Doğan geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Vatan millet sevdalısı, askerine ordusuna gönülden bağlı Doğan, Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığında katıldığı yemin töreni esnasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle çok sevdiği askerlerin kollarında hayata gözlerini yumdu.



Yemin töreninde kalp krizi geçirdi


Doğan'ın ani vefatı tüm sevenlerini yasa boğdu. Polatlı'nın en önemli değerlerinden İhsan Edip Doğan, sadece Polatlı için değil Ankara'nın önde gelen tarihçileri, devlet adamları, siyasiler ve TSK mensuplarının da sevdiği, saygı duyduğu, değerli bir isimdi. İhsan Edip Doğan'ın cenazesi cumartesi günü öğle namazını müteakip Çarşı Camisi'nde İlçe Müftüsü Hayri Cihangerinin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.


Cenazeye Doğan'ın ailesinin yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Kaymakam Mahmut Nedim Tunçer, Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Türker, bir önceki Topçu Okulu Komutanı Tuğgeneral Hurşit Ağırcan, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, siyasi parti ilçe temsilcileri, esnaflar, iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.