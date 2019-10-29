Polatlı YÖREX Fuarı'na damga vurdu

10.su düzenlenen fuara Polatlı Karadutlu Bozası ile katıldı. Tonlarca bozanın dağıtıldığı standa Antalyalılar akın etti. Türkiye ilk ve tek olan karadutlu boza standı fuara damga vurdu.

40 yıldır boza ürettiklerini belirten ve Karadutlu Boza'yı bulan genç girişimci Müslüm Yağcı, boza hakkında bilinmesi gerekenleri aktardı. Yağcı, “Boza temel olarak, mısır, darı, buğday, su ve şeker ile hazırlanan fermente bir üründür. Günümüzde yaygın olarak sade hazırlanır. Biz sade bozayı 1979 yılından beri üretiyoruz. 2009 yılından bu yana da Karadutlu Boza'yı üretmekteyiz. Karadut meyvesi B1,B2,C,K vitaminleri, kalsiyum ve demir bakımından oldukça zengindir. Fermantasyonu tamamen doğal yöntemlerle gerçekleştiriyoruz. Karadut meyveleri son aşamada ilave ediliyor. Çok eski dönemlerde de bozanın değişik lezzetlerle harmanlandığını biliyoruz. Karemiş olarak farklı tat ve aroma arayışları konusunda arge çalışmalarımız sürerken Karadut meyvesi ile çok güzel bir uyum yakaladık ve bu ürünümüzün patentini aldık. Karadut hem vitaminler bakımından çok zengin, hem meyvelerin muhteşem kokusu ve tadı bozaya farklı bir boyut kattı. Aynı zamanda bu farklı aromayla çocuklara bozayı sevdirdik. Bu senede Polatlı Ticaret Odası'nın desteğiyle karadutlu bozamızı sergileyeceğiz. YÖREX'te 10 ton karadutlu bozayı ücretsiz dağıttık. Onbinlerce Antalyalı standımızı ziyaretti. Boza tatmayan Antalyalı bırakmadık. Elbetteki Polatlılımızında reklamını yapmış olduk” dedi.

Polatlı Karemiş standını Finike Kaymakamı Ergün Baysal, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran başta olmak üzere, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Polatlı Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya başta olmak üzere birçok belediye başkanı ve oda başkanları ziyaret etti.