Polatlı'da 2. Uluslararası Gordion Yarı Maratonu

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi'nin (POTA) projesi kapsamında geleneksel hale getirilen Uluslararası Gordion Yarı Maratonu'nun ikincisi 5 Mayıs Pazar Günü Yassıhöyük Gordion Antik Kenti'nde start alıyor.

2. Uluslararası Gordion Yarı Maratonu ile Anadolu Bozkırının Parlayan Yıldızı Polatlı tarihindeki en büyük spor organizasyonuna tekrar ev sahipliği yapacak. ‘Polatlı Büyük Hedeflere Koşuyor' parolasıyla 5 Mayıs Pazar günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek olan Gordion Yarı Maratonu'nda dünyanın dört bir yanından efsane sporcular Polatlı'da bir araya gelecek. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın startını vereceği maratona farklı yaş gruplarından 1000'den fazla sporcu katılacak.

Dev organizasyon üç gün sürecek

2. Uluslararası Gordion Yarı Maratonu Sponsoru olan Ankamall Alışveriş Merkezi'nde 3 Mayıs Cuma günü 10.00 - 20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinliklerle başlayacak olan dev organizasyonda katılımcılara yarış kitleri dağıtılacak. Üç gün boyunca sürecek olan etkinlikler kapsamında Gordion Yarı Maratonu öncesi 4 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00'da Polatlı Cumhuriyet Meydanı'nda Halk Oyunları Gösterileri ve müzik eşliğinde maratonlarda geleneksel hale gelen makarna partisi düzenlenecek. Polatlı Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Gordion Yarı Maratonu; Gordion Antik Kenti'nin UNESCO Dünya kültürel mirası geçici listesinden ana listeye alınmasında büyük pay sahibi olacak. Anadolu Bozkırının Parlayan Yıldızı Polatlı tarihindeki en büyük spor organizasyonu ile adını Türkiye'nin dört bir yanına duyuracak. Gordion Maratonu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar;www.maratongordion.com adresi üzerinden maratona dair tüm bilgilere ulaşabilirler.

Sporun kalbi Gordion'da atacak

5 Mayıs Pazar günü saat 11.00'da Gordion Antik Kenti'nde başlayacak olan 2. Uluslararası Gordion Yarı Maratonu organizasyonu Polatlı Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan çeşitli etkinliklerle gün boyunca devam edecek. Koşu öncesi gerçekleştirilecek olan etkinliklerde; Kral Midas Tümülüsü etrafında kurulacak olan alanda müzik grupları sahne alırken, Polatlı Belediyesi tarafından oluşturulacak standlarda bir çok sivil toplum kuruluşu misafirlerini ağırlayacak. Kördüğüm Efsanesi, Kral Midas ve Büyük İskender canlandırmalarının yer alacağı Maraton alanında Polatlı tarihinin en büyük spor organizasyonu coşkuyla kutlanacak.

Binden fazla sporcu kıyasıya mücadele edecek

Gordion Antik Kenti'nde Polatlı Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan etkinliklerin ardından saat 11.00'de Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın start vereceği UluslararasıGordion Yarı Maratonu Koşusu toplam binden fazla sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne olacak. 10 Km Gordion Yarı Maratonu ve 10 Km Takım Yarışları olarak farklı dallarda gerçekleştirilecek koşularda derece alan sporcular saat 13.00'de düzenlenecek ödül töreninde, komisyon tarafından belirlenen ödüllerin sahibi olacak. Gün boyunca devam edecek olan koşuların ardından kazanan sporculara madalyaları Başkan Yıldızkaya tarafından takdim edilecek.