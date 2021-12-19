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Polatlı'da akaryakıt tankerinin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Ankara’nın Polatlı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına akaryakıt tankeri çarptı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına akaryakıt tankeri çarptı. Kazada yaya hayatını kaybetti.


Kaza, Polatlı Şentepe Mahallesi Mevlana Caddesi'nde saat 18:30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, cadde üzerinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan Nevim Ç.'ye (78) henüz plakası öğrenilmeyen Ercan Y. idaresindeki akaryakıt tankeri çarptı. Çarpma sonucunda yaşlı kadın savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada ağır yaralanan tahlisiz kadın sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Nevim Ç. hayatını kaybetti. Akaryakıt tankeri sürücüsü Ercan Y. ise gözaltına alındı.

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