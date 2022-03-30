Polatlı'da "Gönül Sofrası" Ramazan boyunca misafirlerini ağırlayacak

Polatlı Belediyesi'nce geleneksel olarak düzenlen "Gönül Sofrası", bu yıl da Ramazan boyunca her gün saat 18.00'de Belediye Çay Bahçesi'nde misafirlerini ağırlayacak.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya tarafından "Ramazan paylaşmaktır" parolasıyla geleneksel hale getirilen Gönül Sofrası'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı boyunca vatandaşlara iftar saatinde sıcak yemek ikram edilecek. Polatlı Belediyesi karşısındaki Belediye Çay Bahçesi'nde kurulacak alanda 30 gün boyunca binlerce vatandaşa sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirilecek. Korona virüsle mücadele kurallarına uygun olarak hazırlanan stantlarda belediye ekiplerince dağıtılacak olan sıcak yemeklerin yanı sıra isteyen vatandaşlar iftarlarını Belediye Çay Bahçesi içerisinde kurulacak Gönül Sofrası'nda yapabilecekler.

“Tüm hemşehrilerimizi Gönül Soframızda aynı ekmeği bölüşmeye davet ediyorum”

‘Biriz, beraberiz, kardeşiz' vurgusu yapan Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, “Geleneksel hale getirdiğimiz Gönül Soframızı bu yıl 30 gün boyunca belediyemiz karşısında bulunan park içerisinde oluşturduğumuz özel alanda kuracağız. Gönül Soframızda şüheda torunu kıymetli hemşehrilerimize ‘Paylaşmak berekettir' parolasıyla mübarek Ramazan ayı boyunca sıcak yemek ikramlarında bulunacağız. Tüm hemşehrilerimizi Gönül Soframızda aynı ekmeği bölüşmeye davet ediyorum. Bu mübarek ay boyunca sofralarımızdan ve sıcak yuvalarımızdan sağlık, bolluk ve bereketin eksik olmaması dileğiyle Cenab-ı Allah'tan tuttuğumuz oruçları ve işlediğimiz hayırları kabul etmesini diliyorum. Dualarımız müşterek, kardeşliğimiz daim, Ramazan-ı Şerif mübarek olsun” dedi.