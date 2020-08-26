Polatlı'da içme suyu ihalesi yapıldı

Ankara'nın Polatlı ilçesinin içme suyu ihalesi yapıldı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünün ilçeye yaklaşık 107 kilometrelik içme suyu isale hattı yapılması için çıktığı “İvedik-Temelli-Polatlı Arası İçme Suyu İletim Hattı, Depo, Terfi İstasyonları ve Tesislerin Yapım İşi” ihalesine 8 firma katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın “İhaleyi Polatlı'da tek seferde yapacağız. İnşallah Polatlı'daki su problemini bitireceğiz” açıklamasının ardından ihale, ASKİ Polatlı Bölge Müdürlüğü'nde tek seferde gerçekleştirildi. Polatlı halkını yakından ilgilendiren ihale pandemi süreci nedeniyle kalabalık ortam oluşturmamak için ABB TV, Youtube Kanalı ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Yaklaşık maliyetin 633 milyon 839 bin 231 TL 74 kuruş olarak açıklandığı ihalede en düşük teklif 549 milyon 320 bin TL, en yüksek teklif ise 755 milyon 37 bin 170 TL oldu. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ün de katıldığı ihaleye teklif veren firmaların elektronik ortama yüklemiş oldukları yeterlilik belgeleri ihale komisyonunca incelendikten sonra ihaleyi alan firmanın adı EKAP üzerinden ilan edilecek.

İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden Polatlı'ya kadar yaklaşık 107 kilometre (106 bin 714 metre) isale hattı ile içme suyu şebeke iletimini sağlayacak ihale aynı zamanda 3 bin metreküp kapasiteli 1 su deposu, 500 metreküp kapasiteli 2 su deposu, 1 terfi istasyonu ve diğer imalat bağlantılarını da kapsıyor.