Polatlı'da korona virüs denetimi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlere İlçe Kaymakamı Murat Bulacak, İlçe Emniyet Müdürü Şener Derin, İlçe Jandarma Komutan V. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Adnan Altıntaş katıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında kent merkezinde denetimlere çıkan Kaymakam Bulacak, vatandaşlarla görüşerek, esnafların pandemi tedbirlerini yerinde gördü. Atatürk Caddesi'nde başlayan denetimlerde tek tek esnaflarla ve vatandaşlarla konuşan Bulacak, salgın süresince tedbirlere uyulması gerektiğini anlattı. Maske, mesafe ve temizlik kurallarının artık hayatın bir parçası olduğunu ifade eden Bulacak, yapılan denetimlerde pandemi süreci hakkında hatırlatmalarda bulunmayı da ihmal etmedi. Kaymakam Bulacak, Cumhuriyet Meydanı'ndaki taksi durağı ve Polatlı Otobüs Terminali'ni de ziyaret ederek, toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimlerde bulundu.