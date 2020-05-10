Polatlı'da kumarhane baskını, 47 bin TL ceza kesildi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir evde yapılan baskında kumar oynadığı tespit edilen 10 kişiye 47 bin 670 TL para cezası kesildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Fatih Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçen Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirlenen adrese baskın yaptı. Baskın esnasında 10 kişi kumar oynarken yakalayan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 47 bin 670 TL para cezası kesti. Kumar oynayan 10 kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 34'üncü Maddesi gereği kumar oynamak, 32'inci Madde'deki emre aykırı davranış,1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci Madde'ki yazılı yasaklara aykırı hareket etme suçlarından 4 bin 767'şer TL, toplamda da 47 bin 670 TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.