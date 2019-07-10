Polatlı'da Mevsimlik Tarım İşçilerinin Hayatlarının İyileştirilmesi Toplantısı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Kaymakamlık'ta Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP)toplantısı gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantıya; Polatlı Kaymakamı Sayın Mahmut Nedim Tunçer, Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Osman Turan, Polatlı Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Burhanettin Sütçü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Temsilcileri katıldı.

Toplantıda; İlçedeki mevsimlik işçilerin yerleşkeleri, işçilerin genel sorunları, sağlık ihtiyaçları ve yaşam standartları gibi konular ele alındı. METİP alanında yapılması gereken çalışmalar ile işçilerin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesine yönelik alınacak tedbirlerle ilgili istişarelerde bulunuldu. Mültecilerin ve en az gelişmiş ülkelerin ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler getirilmesini amaçlayan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Etki Hızlandırıcı Projesi'nin fizibilite raporu tamamlandı.

Mevsimlik tarım işçilerinin daima yanlarında olduklarını belirten Kaymakam Mahmut Nedim Tunçer, ''İlçemizin çok sayıda mevsimlik tarım işçisi göçü aldığını ve onların hayat standartları ile ilgili gereken her türlü çalışmaya destek olarak gerekli yardımı sağlayıp, işçilerin kaliteli yaşam koşullarını sağlamaları için devlet olarak her zaman mevsimlik tarım işçilerinin yanındayız'' dedi.