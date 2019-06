Polatlı'da Muhammed Mursi ve Nurmuhammed Tohti anıldı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde sivil toplum kuruluşları tarafında Muhammed Mursi ve Nurmuhammed Tohti'yi anıldı. Polatlı Birlik Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Polatlı Şubesi, DİYANET-SEN Polatlı Şubesi , EĞİTİM BİR-SEN Polatlı Şubesi, Polatlı Eğitim Kültür Dayanışma Vakfı(PEKDAV), Polatlı İmam Hatip Mezunlar Derneği (POLİMDER), TÜGVA Polatlı Şubesi başkanları ve üyelerinin katıldığı program Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Kur'an Tilaveti ile başlayan programda Mısır'da mahkeme salonunda vefat eden Muhammed Mursi ve Çin toplama kampında vefat eden Nurmuhammed Tohti anıldı.

6 yılda Mısır'da yüzlerce idam, 5 bine yakın ölüm, on binlerce yaralanma, 30 bin kadar tutuklanma olduğunu belirten POLİMDER Başkanı İbrahim Kılıç, "17 Haziran 2019, Pazartesi günü Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı merhum Muhammed Mursi çıkarıldığı mahkeme salonunda şehadete yürümüştür. Bizler, Polatlı Sivil Toplum Platformu olarak Müslüman Kardeşler Hareketinin öncülerinden Merhum Mursi'ye Cenabı Allah'tan rahmet, tüm İslam milletine sabırlar diliyoruz. Bilindiği üzere Mısır'da 25 Ocak 2011 tarihinde 30 yıllık Hüsnü Mübarek yönetimi son bulmuş, Haziran ayında yapılan seçimleri de Müslüman Kardeşler Hareketi kazanmıştı. Bu seçimlerin ardından 30 Haziran 2012'de Muhammed Mursi, Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olmuştu. Mısır'ın kendi kontrollerinden çıkmasını istemeyen küresel sistem, serbest seçim imkanına rağmen, iktidar ve muhalefet arasında uzlaşma zemini oluşmasına izin vermemiş, sokak gösterilerini kışkırtmış, ülkede sürekli kaotik bir halin oluşmasına yol açmıştır. Küresel sistemin en çok da bilişim teknolojilerinin oluşturduğu etkiyle galeyana getirdiği sokak gösterilerinin devamında 3 Temmuz 2013'de Mısır'da silahlı kuvvetler yönetime el koydu. İlginçtir ki sürekli demokrasi, insan hakları ve özgürlük diyen Batı, Mısır'da yapılan darbeye ve bir gün sonra da seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin tutuklanmasına sessiz kaldı. Darbe yönetimi altında geçen 6 yılda Mısır'daki yüzlerce idam, 5 bine yakın ölüm, on binlerce yaralanma, 30 bin kadar tutuklanma sözde insan hakları savunucusu Batı'yı rahatsız etmemiştir. Batı, bu idamlar ve tutuklamalar karşısında tepki bırakın tepki göstermeyi bilakis teşvik edici olmuştur. Çünkü küresel sistem kontrolünde tutmak istediği ülkelerde toplumun farklı kesimlerini birbirine düşürmeyi, düşmanlık oluşturmayı, telafisi çok zor acılar yaşatmayı bir strateji olarak uygulamaktadır. Bu tuzağın farkında olmak, bu oyuna gelmemek, sabırla haktan ve adaletten yana olmak büyük bedeller gerektirmektedir. Her türlü olumsuz şartlarda ve sıkıntılı süreçte dahi hakkı hak bilip haktan yana olarak yaşamak ve ölmek insan için en şerefli lütuftur. Biz merhum cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin Cenabı Hakkın lütfuna mahzar olduğuna inanıyoruz ve dua ediyoruz'' dedi.

Dünyaca ünlü Uygur yazar Nurmuhammed Tohti'nin de şehadete yürüdüğünü belirten Kılıç, "Muhammed Mursi'nin şehadet haberinin hemen ardından yüreğimizi dağlayan üzücü bir haber de Doğu Türkistan'dan geldi. Dünyaca ünlü Uygur yazar Nurmuhammed Tohti, Çin toplama kampında şehit düştü. Gözlerden epey ırak olduğu ve kapalı bir toplum olduğu için doğru dürüst haber alınamayan bu zulüm beldesinde gerçekte neler yaşandığından kimsenin haberi olmuyor. Kalp ve şeker hastası 70 yaşındaki Tohti, bir yıldır toplama kampındaydı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Hepimiz Allah'tan geldik ve dönüşümüz Allah'a olacaktır. Maalesef dünyanın dört bir yanında mazlumlar baskı, zulüm ve işkencelere maruz kalırken bizlerin elinden bir şey gelmemekte. Suriye'de, Yemen'de, Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Kudüs'te, Gazze'de ve ismini dahi hatırlayamadığımız yerlerde zulüm altında inim inim inleyen, çaresizce akıbetlerini bekleyen tüm mazlumlara dua etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Rabbim yardımcıları olsun. Merhum Muhammed Mursi'ye ve Nurmuhammed Tohti'ye ve tüm şehitlere tekrardan Cenabı Allah'tan rahmet dilerken, başta ailelerine ve İslam milletine sabırlar diliyoruz. Cenabı Allah, hepimizi hakkı üstün tutarak yaşayanlardan ve bu şekilde kendisine kavuşanlardan eylesin'' sözlerine yer verdi.

Muhammed Mursi'nin eşinin açıklamasını hatırlatan Kılıç, ''Muhammed Mursi'nin şehadet haberini aldığında kıymetli eşi Necla Hanım'ın sarf ettiği sözleri herkesin düşünmesini istiyoruz. 'Sakin bir camiye çekildim, elimden ve dilimden geldiği kadar bize ve kendimize dua ettim. Mursi değildi duaya muhtaç olan, bizdik. O -Allah'ın izniyle- kurtulmuş ve dünyadaki imtihanını en güzel biçimde savmıştı. Geride kalan bizler, uzatmaları oynadığımız hayatlarımızda ne kadar onur ve şeref kaldığıyla ilgileniyor muyduk acaba''' dedi.