Polatlı'da öğrencilerden parkta kitap okuma etkinliği

Ankara'nın Polatlı ilçesinde öğrenciler, Necip Fazıl Parkı'nda kitap okuma etkinliği düzenledi.

Atatürk Ortaokulu, 13 Eylül Ortaokulu, İstiklal Ortaokulu, Namık Kemal Ortaokulu, Peyami Safa Anadolu Lisesi, Duatepe Anadolu Lisesi ve daha birçok okul, Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında kitap okuma etkinliği düzenledi. Necip Fazıl Parkı 1. etapta yapılan etkinlikte çok sayıda öğrenci ve vatandaş kitaplarını alıp gelerek büyük bir farkındalığa imza attı.

Polatlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, ''Buradaki amacımız ilçemizde öğrenim çağında olan 26 bin öğrencimiz var, tabii bunların aileleriyle bütün nüfusa hitap ediyoruz. Okumanın insan yaşamındaki yerine vurgu yapmak, bir farkındalık oluşturmak amacıyla bugün 12.30-13.00 saatleri arasında şehrimizin en merkezi yerinde böyle bir faaliyet planladık İlçe Halk Kütüphanesi'yle. Burada da temsili olarak 6 tane okulumuzdan belli grupta öğrencilerimizi davet ettik. Onların yaşamında bir farkındalık oluşturmak, topluma bir mesaj vermek, halkımıza mesaj vermek amacıyla bugün bir faaliyeti planladık, katılım da gayet güzel oldu havanın da güzel olmasıyla. Bizler de yetkililer olarak, Milli Eğitim Müdürü olarak, İlçe Halk Kütüphanesi müdürü olarak, okul müdürümüz, şube müdürlerimiz de bu etkinlikte beraberce yer aldık, öğrencilerimizin içerisinde onlarla birlikte kitap okuduk. Biz amaca bir miktar olsun katkı sunduğumuzu düşünüyoruz, katkı sunan katılım sağlayan herkese teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.

Kitap okumanın güzel bir şey olduğunu ifade eden bir öğrenci, "Kitap okumak çok güzel. Bizim okulumuzda buraya geldi. Çok mutlu olduk. Burada okumak bizlere daha büyük bir hava katıyor diye düşünüyorum. Okuduğum kitap Billur Köşk Masalları. Öğretmenlerimize ve müdürümüze teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu.