Polatlı'da Polis Haftası kutlandı

Her yıl 10 Nisan'da çeşitli etkinliklerle kutlanan Polis Haftası, bu yıl da Ankara'nın Polatlı ilçesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Düzenlenen törende İlçe Emniyet Müdürü Cemil Karakaya, Hükümet Binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar ile devam etti. Daha sonra polis lokalinde devam eden törende görevini başarılı bir şekilde sürdüren polis memurlarına başarı belgeleri verildi. Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Polatlı İlçe Emniyet Müdürü Cemil Karakaya, Polatlı'nın suç ve suçlu ortalamasınım en az olduğu yerleşim birimi olduğunu belirterek, "Devlet olma vasfı kazanmış toplumlar varlıklarını devam ettirmek ve her türlü tehlikeden uzak kalarak huzur ve güven ortamı içinde yaşayabilmek için devlet bünyesinde bazı kurum ve kuruluşlar oluşturmuşlardır. Bu kurumlardan biri olan Türk Polis Teşkilatı 10 Nisan 1945 tarihinde kabul edilen nizamname ile yazılı ve düzenli bir kurum haline gelmiştir. Türk Polis Teşkilatı vatanının ve milletinin bölünmez bütünlüğü ile halkımızın can ve malını korumak gibi çok önemli ve hassas bir görevi geçmişte olduğu gibi gelecekte de büyük bir özveriyle yerine getirme çabası içerisinde olacaktır. Sevgili meslektaşlarım; vazifenizi yerine getirirken sorumluluğunuzun ne denli büyük ne denli kutsal olduğunu asla unutmayacaksınız, hak ve adalet duygusunu asla kaybetmeyeceksiniz. Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve mevzuatının ışığında taşıdığımız bu bayrağı en yükseklere çıkarmayı görev bileceksiniz. Vatandaşlarımıza karşı nazik ve merhametli olmayı, onları sevmeyi ihmal etmeyip yüce Türk milletinden başka hiçbir güce biat etmeyeceksiniz. Değerli ve saygıdeğer Polatlılılar ilçemizle ilgili yapılan değerlendirmelerde nüfus yoğunluğu oranına göre Polatlı suç ve suçlu ortalamasının en az olduğu yerleşim birimleri arasında görülmektedir bu bizler için ve siz Polatlı halkı için son derece sevindirici bir husustur böyle bir ortamın oluşmasında asla unutmadığımız ve gözden uzak tutmadığımız unsur Polatlı halkının yasalara olan bağlılığı ve bizlere vermiş olduğu destektir. Bu desteğin bundan sonra da artarak devam edeceğine inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle şehitlerimize Allah'tan rahmet diler, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere gazilerimizi minnetle anar, emekli mensuplarımız ile halen görevde olan tüm değerli meslektaşlarıma sağlık ve mutluluklar diler, Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş gününün devletimize, milletimize ve Polatlı halkına hayırlı olması temennileriyle saygılarımı sunarım'' dedi.

Birlik beraberlik mesajı veren Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ise, "Bugün milletin bağrından çıkmış, onun huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan, fedakâr emniyet teşkilatımızın kuruluşunun 174. yıl dönümünü kutluyoruz. Türk Polis Teşkilatı, kamu düzeninin temini, halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, kanunların uygulanması, kişi haklarının korunması görevlerini başarıyla yerine getirmektedir. Polis, sorumlulukları itibarıyla toplumsal hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. Her zaman üstün bir gayret ve büyük fedakarlık içinde gördüğümüz Türk polisi, terörle mücadelede, vatandaşların can ve mal emniyetinin teminat altına alınması, suçun önlenmesi, olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanması amacıyla yürüttüğü tüm çalışmalarında halkımızın güvenini kazanmış ve desteğini almıştır. Vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için gecesini gündüzüne katan, canla başla çalışan polisimizin başarılı uygulamalarının gerisinde bu desteğin ve güvenin önemli payı bulunmaktadır. İçeriden ve dışarıdan Türkiye'yi hedef alan odaklar güçlü olmamızı istemiyor. Biz bu saldırılara, bu provokasyonlara, bu içimize yerleşmiş ihanetçi başlarına asla fırsat vermeyeceğiz, kol kola iç içe olacağız. Hepimiz güçlü bir Türkiye olmak istiyorsak daha bilinçli hareket etmemiz gerekiyor. Mücadelemize devam edeceğiz, azim ve kararlılığımızı her zamankinden daha fazla göstereceğiz ve göstermek zorundayız'' dedi.